Марокко пожаловалась ФИФА на судейство на матчах ЧМ-2018

Королевская марокканская футбольная федерация обратилась в Международную футбольную ассоциацию (ФИФА) по поводу судейства в матчах чемпионата мира 2018 года в России.

Марокканская сторона направила письмо на имя президента ФИФА Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба организации.

«Хотим выразить своё возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьёзных судейских ошибок, повлёкших наш вылет на ранней стадии мирового первенства», — говорится в заявлении, опубликованном пресс–службой федерации.

Сборная Марокко осталась недовольной решениями судей в трёх эпизодах в матче с Португалией (0:1) и в пяти эпизодах во встрече с Испанией (2:2).

Ранее защитник сборной Сербии Александар Коларов возмутился назначением немецкой бригады арбитров во главе с Феликсом Брыхом на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Швейцарии.