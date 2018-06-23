Футболист сборной Сербии Коларов возмущён назначением немецкого арбитра на матч ЧМ со Швейцарией

Защитник сборной Сербии Александар Коларов возмутился назначением немецкой бригады арбитров во главе с Феликсом Брыхом на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с командой Швейцарии.

«Представители ФИФА должны обратить внимание на судейство. Поверить не могу, что они назначили немецкого арбитра на игру, в которой принимает участие сборная Швейцарии. Во время игры он постоянно разговаривал со швейцарскими игроками на немецком, но мы не в Германии», — приводит слова Коларова Sport Blic.

Он также отметил, что не понимает, как работает система видеопомощи арбитрам (VAR). По словам футболиста, судейская бригада должна была назначить пенальти в ворота сборной Швейцарии.

Сербы проиграли швейцарцам со счётом 1:2, и теперь они обязаны победить сборную Бразилии, чтобы попасть в плей-офф ЧМ.

Ранее вице-президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Саво Милошевич раскритиковал систему VAR после поражения от сборной Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.