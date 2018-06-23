В Футбольном союзе Сербии раскритиковали систему VAR на ЧМ-2018

Вице-президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Саво Милошевич раскритиковал системау видеопомощи арбитрам (VAR) после поражения от сборной Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

«Я не понимаю, зачем нам нужен VAR, если он не работает. Сегодня весь мир видел ошибку судьи. Я думал, что VAR нам нужна, чтобы исправлять ошибки арбитров», — приводит слова Милошевича РИА Новости.

Он предположил, что даже введение ста специальных арбитров не поможет увидеть очевидные вещи.

«Видимо, VAR работает избранно, только для избранных команд», — заявил Милошевич.

Он выразил неудомение, что система VAR не помогает ошибки в ключевых эпизодах матча.

Ранее Футбольный союз Сербии подаст протест в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.