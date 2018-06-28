Испанский болельщик попросил Путина пронести барабан на матч с Россией

Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, известный как Маноло, отправил письмо по электронной почте президенту России Владимиру Путину с просьбой позволить ему пронести барабан на матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и России.

Маноло также попросил помощи у председателя испанского правительства Педро Санчеса и Королевской федерации футбола, сообщает Mundo Deportivo.

Испанский болельщик дважды пытался пронести барабан на стадионы, однако из соображений безопасности получил отказ.

Матч 1/8 финала Испания — Россия пройдёт 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 мск.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.