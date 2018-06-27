Путин будет смотреть матч ЧМ-2018 Россия — Испания

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

«Я, конечно, буду смотреть, буду болеть. Приду на стадион или нет, пока ещё не знаю», — цитирует Путина РИА Новости.

Матч Россия — Испания пройдёт 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17:00 мск.

Ранее защитник сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, за счёт чего команда может обыграть Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.