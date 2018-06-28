Фанаты сборной Бразилии устроили «траурную процессию» по Германии

В Ливане болельщики сборной Бразилии устроили «траурную процессию» по Германии после вылета с чемпионата мира 2018 года в России.

Фанаты с флагами Бразилии прошли по улице ливанского города, неся на руках гробы, обтянутые тканью в цветах флага Германии.

Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ. В 2014 году Германия в полуфинале разгромила Бразилию, которая была хозяйкой ЧМ, со счётом 7:1.

Ранее пресс-служба сборной Германии по футболу обратилась к болельщикам после вылета команды с чемпионата мира 2018 года.