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Фанаты сборной Бразилии устроили «траурную процессию» по Германии
В Ливане болельщики сборной Бразилии устроили «траурную процессию» по Германии после вылета с чемпионата мира 2018 года в России.
Фанаты с флагами Бразилии прошли по улице ливанского города, неся на руках гробы, обтянутые тканью в цветах флага Германии.
#Football#humor [2/2]— Jan-Willem Bult (@JWB_9) 28 июня 2018 г.
Brazilian funeral yesterday after #Germany was kicked out of the #WorldCup yesterday and #Brazil still looking for revenge of the 7-1 loss in the semi-finals of 2014.#fifaworldcup18#Russia2018#Rusia2018pic.twitter.com/twVeDkfk0J
Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап ЧМ. В 2014 году Германия в полуфинале разгромила Бразилию, которая была хозяйкой ЧМ, со счётом 7:1.
Ранее пресс-служба сборной Германии по футболу обратилась к болельщикам после вылета команды с чемпионата мира 2018 года.