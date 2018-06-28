Кейсуке Хонда начнёт матч ЧМ-2018 со сборной Польши на скамейке запасных

Сборные Польши и Японии опубликовали стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

Полузащитник Кейсуке Хонда, забивший гол и отдавший голевую передачу в двух стартовых играх сборной Японии на ЧМ-2018, в третий раз подряд начнёт игру на скамейке запасных.

Встреча Япония — Польша пройдёт в Волгограде и начнётся в 17:00 мск.

Ранее стали известны стартовые составы сборных Колумбии и Сенегала на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.