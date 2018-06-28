Карлос Санчес после дисквалификации вернулся в стартовый состав сборной Колумбии на матч с Сенегалом

Стали известны стартовые составы сборных Колумбии и Сенегала на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

В стартовый состав сборной Колумбии вернулся защитник Карлос Санчес, который отбыл дисквалификацию за удаление в первом матче ЧМ-2018 с Японией.

Матч Сенегал — Колумбия пройдёт в Самаре и начнётся в 17:00 мск.

Удаление колумбийского защитника Карлоса Санчеса на третьей минуте матча чемпионата мира 2018 года Колумбия — Япония стало вторым в списке самых ранних в истории мировых первенств.