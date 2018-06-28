Хиддинк назвал сильные стороны сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк назвал сильные стороны национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

«Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся. В частности, хорош Александр Головин. Кроме того, в нападении у россиян есть два отличных нападающих. Оба опасны», — цитирует Хиддинка «Чемпионат».

Он также отметил, что игроки сборной России израсходовали много энергии в двух стартовых матчах ЧМ-2018.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.

Ранее Хиддинк обратился к футболистам сборной России на тренировке.