Лунёв охарактеризовал Черчесова тремя словами

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв охарактеризовал главного тренера команды Станислава Черчесова тремя словами.

«Хороший, лучший, топ», — приводит слова Лунёва «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, как будет действовать сборная России, если защитник сборной Испании Серхио Рамос начнёт проявлять агрессию в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

«У нас есть вполне агрессивные футболисты, но нужен какой-то игровой момент. А Рамос всегда агрессивный. Думаю, будем отвечать агрессией на агрессию», — заявил Лунёв.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк посетил тренировку национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с Испанией.