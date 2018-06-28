Путин сыграл в футбол с главой ФИФА на Красной площади

Президент России Владимир Путин посетил Парк футбола на Красной площади.

Изначально Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дали старт матчу детской команды «Тотем», сообщает ТАСС.

Затем они сыграли в футбол на тренажёре. Оба забили по одному мячу с двух попыток.

Парк футбола на Красной площади будет работать до окончания чемпионата мира 2018 года.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном поздравил США с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году.