Путин пообещал поделиться опытом с США в организации ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин на встрече с помощником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном поздравил США с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2026 году.

«Хочу поздравить вас с тем, что Соединённые Штаты получили право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он отметил, что ЧМ-2018 в России проходит на должном уровне организации.

«Пока нам удаётся организовать эти соревнования должным образом. С удовольствием поделимся с вами нашим опытом», — заявил Путин.

США, наряду с Мексикой и Канадой, получили право на проведение главного футбольного соревнования четырёхлетия в 2026 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что собирается посмотреть матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.