Инфантино: чемпионат мира проходит на потрясающем уровне

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подвёл итоги прошедших двух недель чемпионата мира 2018 года в России.

«Весь мир следит за чемпионатом мира в России и восхищается тем, какой фантастический праздник футбола проходит в эти дни», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

По мнению главы ФИФА, футбол в России после чемпионата мира станет ещё популярнее.

«Чемпионат мира проводится на потрясающем уровне. Когда я вижу счастливые лица всех этих людей, детей, приехавших в Россию со всего мира, я счастлив», — подчеркнул Инфантино.

Он добавил, что Москва летом стала сердцем и столицей не только России, но и всего мира.

Ранее сообщалось, что сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018.