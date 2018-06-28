Гранквист рассказал, как отпразднует возможную победу сборной Швеции на ЧМ-2018

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист рассказал, как отпразднует возможную победу своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

«Танцевал ли я после победы над Мексикой? Игроки не хотят видеть, как я танцую. У меня не такой хороший ритм, и я с ними согласен. Станцую, когда мы выиграем чемпионат мира», — приводит слова Гранквиста Aftonbladet.

Сборная Швеции заняла первое место в группе F мирового первенства и встретится со Швейцарией в рамках 1/8 финала турнира.

Ранее футболист Блерим Джемайли заявил, что Швейцария может стать одним из сюрпризов ЧМ-2018.