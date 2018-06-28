Король Испании Филипп VI приедет в Москву на матч с Россией в рамках ЧМ-2018 по футболу

Король Испании Филипп VI приедет в Москву, чтобы поддержать сборную страны по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой России.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Филипп VI будет присутствовать на стадионе «Лужники», на котором 1 июля состоится встреча.

Начало — в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что испанские болельщики не могут позволить себе билет на матч со сборной России на ЧМ-2018 по футболу.