Моуринью поделился ожиданиями от матча ЧМ-2018 Англия — Бельгия

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился мнением насчёт матча третьего тура группового этапа мундиаля между сборными Англии и Бельгии.

«Я бы хотел, чтобы матч Англия — Бельгия что-то решал. Это будет встреча друзей, потому что большинство бельгийских футболистов играют в Англии в тех же самых командах, что и английские игроки. Это будет встреча команд и игроков, которые знают друг друга удивительно хорошо, знают всё друг о друге, обо всех качествах соперников. Если этот матч решает что-то для квалификации, то я не хочу его пропустить», — заявил Моуринью RT.

Матч между сборными Англии и Бельгии 28 июня в Калининграде. Начало — в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что английский арбитр Мартин Аткинсон прибыл в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде.