Вице-президент Футбольного союза Сербии: русские люди поддерживали Сербию на всех играх ЧМ-2018

Вице-президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Саво Милошевич поделился мнением об организации чемпионата мира 2018 года в России.

«Должен сказать, что организация чемпионата мира в России — отличная», — приводит слова Милошевича «Российская газета».

Функционер отметил, что этот мундиаль стал одним из лучших турниров, что он видел.

«Русские люди поддерживали Сербию во всех играх. Это наша дружба — так исторически сложилось. Мы никогда об этом не забываем», — добавил Милошевич.

Он подчеркнул, что результат матча со сборной Бразилии не является катастрофой, так как национальная команда Сербии играла с сильным соперником.

Ранее футболист сборной Сербии Душан Тадич заявил, что его партнёрам нечего стыдиться за их выступление на ЧМ-2018.