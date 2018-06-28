Футболист сборной Сербии Тадич заявил, что его партнёрам нечего стыдиться за их выступление на ЧМ-2018

Полузащитник национальной команды Сербии Душан Тадич прокомментировал результаты выступления сборной на чемпионате мира по футболу в России.

«Нам нечего стыдиться, мы дрались за свою страну, делали всё, что могли. Уступить Бразилии — это не то же самое, что проиграть Швейцарии», — цитирует Тадича «Чемпионат».

При этом он заявил, что в сборной Сербии огорчены поражением от пятикратных чемпионов мира. По его словам, важнейшую роль сыграли неиспользованные моменты во второй 45-минутке заключительного матча группового этапа мундиаля.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич прокомментировал выступление сборной Сербии на ЧМ-2018.