На ЧМ-2018 установлен рекорд по количеству автоголов

На чемпионате мира по футболу 2018 года в России установлен рекорд по количеству автоголов в истории мундиалей.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошедшем 27 июня матче третьего тура группового этапа между сборными Мексики и Швеции защитник южноамериканской команды Эдсон Альварес забил гол в свои ворота.

Этот автогол стал седьмым в матчах мирового первенства 2018 года.

В параллельной встрече между Швейцарией и Коста-Рикой количество забитых мячей в собственные ворота было доведено до восьми.

Таким образом, на турнире в России был побит рекорд чемпионатов мира по этому показателю, который был установлен в 1998 году во Франции — шесть автоголов.

Ранее сообщалось, что самая ранняя жёлтая карточка в истории ЧМ была показана в матче Мексика — Швеция.