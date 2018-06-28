Президент России Владимир Путин посетит Парк футбола на Красной площади.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Кремля.

Глава государства намерен осмотреть тематический парк чемпионата мира 28 июня.

В пресс-службе Кремля напомнили, что в парке проходят мастер-классы и автограф-сессии звёзд футбола. Посетители могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Парк будет работать до окончания чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал поделиться опытом с США в организации ЧМ по футболу.