Кадыров: Салах сказал, что ему очень понравилось в Чечне и он ещё раз приедет сюда

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пообещал вновь посетить республику.

«Я не болею за команды. Мне нравится, как играет Роналду или Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень», — приводят слова Кадырова «Известия».

Глава Чечни отметил, что приглашал Салаха горы, но не во время чемпионата мира.

«Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», — добавил Кадыров.

Национальная команда Египта по футболу базировалась в Чечне во время мирового первенства.

Ранее Кадыров отреагировал на слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за него.