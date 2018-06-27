Кадыров отреагировал на слухи об уходе Салаха из сборной Египта из-за него

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о том, что он стал причиной возможного ухода нападающего Мохаммеда Салаха из сборной Египта.

Как сообщило издание CNN, Салах считает, что его использовали в Чечне, и не хочет затрагивать темы, которые не касаются футбола, а также участвовать в создании чьего-либо политического образа. Сборная Египта на время чемпионата мира 2018 года базировалась на территории Чеченской Республики, а Салах стал её почётным гражданином.

«Мы приняли достойно сборную Египта по футболу. Нет никаких замечаний, наоборот, выражают слова благодарности, все восхищаются. Были там разговоры типа, что Мохаммед Салах хочет уйти из-за Рамзана Ахматовича... Это всё сплетни наших врагов», — цитирует Кадырова ТАСС.

Ранее сообщалось, что парламентский комитет Египта по делам молодёжи и спорта намерен провести проверку возможной связи между тем, что сборная страны по футболу не вышла из группы на чемпионате мира 2018 года, и её базированием в Грозном.