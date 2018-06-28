Футболист сборной Швейцарии Джуру: нам всем очень нравится в России

Защитник национальной команды Швейцарии Йохан Джуру поделился впечатлениями от пребывания в России во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Нам всем очень нравится в России: шикарные стадионы, отличная атмосфера и организация. Всё на высшем уровне. Пока не было возможности посмотреть достопримечательности, но думаю, что ещё сделаю это», — приводит слова Джуру «Чемпионат».

При этом он заявил, что для сборной Швейцарии не было лёгких матчей на групповой стадии мундиаля, отметив, что он рад выходу команды в плей-офф.

Он также добавил, что ему всё равно, с какой командой играть в 1/8 финала турнира.

Ранее футболист сборной Швейцарии Блерим Джемайли выразил мнение, что его команда может стать сюрпризом ЧМ-2018.