Рамирес назвал причины невыхода сборной Коста-Рики в плей-офф ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Коста-Рики по футболу Оскар Рамирес рассказал, что помешало его команде завоевать путёвку в 1/8 финала чемпионата мира в России.

«Одна из причин, почему мы вылетели, — группа оказалась очень сложной, наверное, это одна из самых сильных групп за наши пять чемпионатов мира. У нас были возможности выйти из неё, но напомню, что мы играли против второй и шестой команд в рейтинге ФИФА», — цитирует Рамиреса «Чемпионат».

При этом он заверил, что вместе со своими подопечными проведёт работу над ошибками, которая позволит сделать команду ещё более сильной.

Он выразил мнение, что в заключительном матче со Швейцарией его футболисты играли раскованно и не испытывали на себе давления, что помогло показать хороший результат.

Ранее Рамирес пожелал сборной России выиграть домашний ЧМ-2018 по футболу.