Главный тренер сборной Коста-Рики Рамирес пожелал России победы на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер национальной команды Коста-Рики Оскар Рамирес выразил надежду, что сборная России сможет одержать победу на домашнем чемпионате мира по футболу.

«Я бы очень хотел, чтобы Россия победила и стала чемпионом мира. Атмосфера на чемпионате мира просто замечательная, и это отличный пример того, как мы узнаём страну, о которой раньше ничего не знали. Спасибо России и её прекрасному народу», — цитирует Рамиреса «Чемпионат».

При этом он также добавил, что будет поддерживать национальные команды Бразилии, Аргентины и Мексики, объяснив это тем, что является выходцем из Центральной Америки.

Ранее был опубликован видеообзор матча заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики.