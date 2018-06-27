В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России сборные Швейцарии и Коста-Рики не смогли выявить победителя.

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

В составе сборной Швейцарии голами отметились Блерим Джемайли и Йосип Дрмич.

У Коста-Рики голом отличился Кендалл Уостон. Ещё один мяч в свои ворота забил швейцарец Янн Зоммер.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Швейцария — Коста-Рика

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию поединка группы E.

Ранее стало известно, что сборные Швейцарии и Швеции проведут свой матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге.