Экс-волейболистка Гамова: сборная России выглядела фантастически в двух первых матчах ЧМ-2018

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала выступление сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира.

«Видела игры с участием сборной России. В двух первых матчах она выглядела фантастически. Никто от неё такого не ожидал. Сборная доставила удовольствие людям, задала позитивный тон турниру — и это главное», — цитирует Гамову «Команда России».

При этом она отметила, что в России со всей серьёзностью подошли к организации домашнего чемпионата мира по футболу, основательно подготовившись к нему.

Ранее защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал свой самый памятный поединок с командой Испании.