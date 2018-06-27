Сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Швейцарии разошлась миром с национальной командой Коста-Рики в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе Швейцарии голами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (88-я минута).

У Коста-Рики отличились Кендалл Уотсон (56-я минута) и Брайан Руис (93-я минута).

Сборная Швейцарии набрала пять очков и заняла второе место в группе E, пробившись в 1/8 финала ЧМ. Коста-Рика заняла четвёртое место, имея один балл в активе.

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