Аугустинссон признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Мексика — Швеция

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Мексики.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

24-летний защитник стал автором первого гола своей команды в ворота сборной Мексики.

Ранее стало известно, где сыграют сборные Швеции и Мексики в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.