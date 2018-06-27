Сборные Швейцарии и Коста-Рики определились со стартовыми составами на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Швейцарии и Коста-Рики на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде. Начало в 21:00.

Ранее сообщалось, что Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу.