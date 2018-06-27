Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Бразилии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Сербии и Бразилии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу.