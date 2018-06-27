Вратарь сборной Южной Кореи рассказал, почему футболисты плакали после победы над Германией

Вратарь сборной Южной Кореи Чо Хён У поделился эмоциями после победы над национальной командой Германии в матче третьего тура чемпионата мира 2018 года.

«Все футболисты выступали ради корейского народа, мы стали единой командой ради него, и уже только после матча мы узнали о результате другой встречи. Мы были очень разочарованы, поэтому некоторые игроки и плакали», — приводит слова Чо Хён У ТАСС.

Он отметил, что игроки сборной Южной Кореи не знали счёт параллельной встречи между сборными Швеции и Мексики. Для выхода из группы южнокорейским футболистам, помимо собственной победы, была необходима победа Мексики над Швецией.

Ранее Германия уступила Южной Корее и сложила полномочия чемпиона мира по футболу.