Линекер переделал свою знаменитую фразу про немцев

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер переделал свою знаменитую фразу после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2018 года в России.

«Футбол — простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не побеждает. Предыдущая версия отправляется в историю», — написал Линекер в своём Twitter.

Легендарная фраза англичанина звучала следующим образом: «Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а в конце побеждают всегда немцы».

Ранее Линекер прокомментировал победу сборной Германии над Швецией на ЧМ-2018 новой версией своей крылатой фразы.