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УЕФА отстранил «Милан» от еврокубков на два сезона

27 июня 2018, 18:16
УЕФА отстранил «Милан» от еврокубков на два сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский клуб «Милан» от еврокубков на следующие два сезона.

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов вынес такое наказание за нарушение финансового фэйр-плея со стороны итальянского клуба, сообщает пресс-служба организации.

«Милан» может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Милан» по итогам прошедшего сезона завоевал право участия в Лиге Европы, однако лишён этой возможности.

Ранее СМИ сообщали, что футбольный клуб «Милан» отстранён на год от еврокубков и оштрафован на €30 млн.



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