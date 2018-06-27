СМИ: Футбольный клуб «Милан» отстранён на год от еврокубков и оштрафован на €30 млн

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский «Милан» от участия в еврокубках на один год за нарушение правил финансового фейр-плей.
СМИ: Футбольный клуб «Милан» отстранён на год от еврокубков и оштрафован на €30 млн
  • © Loris Roselli
  • globallookpress.com

«Милан» также наказан штрафом в размере €30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Официальное решение УЕФА объявит в течение дня, однако итальянский клуб уже проинформирован о применении к нему санкций.

«Милан» по итогам прошедшего сезона завоевал право участия в Лиге Европы, однако лишён этой возможности.

Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года.

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