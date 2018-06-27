СМИ: Футбольный клуб «Милан» отстранён на год от еврокубков и оштрафован на €30 млн
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«Милан» также наказан штрафом в размере €30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Premium Sport.
Официальное решение УЕФА объявит в течение дня, однако итальянский клуб уже проинформирован о применении к нему санкций.
«Милан» по итогам прошедшего сезона завоевал право участия в Лиге Европы, однако лишён этой возможности.
Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года.