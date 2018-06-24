СМИ: УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Premium Sport.
Отмечается, что такое решение может быть принято в связи с нарушением клубом правил финансового фейр-плей. В настоящий момент президент «Милана» Ли Йонхонг ведёт переговоры с инвесторами.
Решение УЕФА будет озвучено 25 июня.
В случае исключения «Милана» из еврокубков его место на групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19 займёт «Аталанта».
Ранее сообщалось, что УЕФА не выявил нарушений правил финансового фейр-плей со стороны ПСЖ.