СМИ: УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить от участия в еврокубках итальянский «Милан».
СМИ: УЕФА может исключить «Милан» из еврокубков на два года
  • © Matteo Ciambelli
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Premium Sport.

Отмечается, что такое решение может быть принято в связи с нарушением клубом правил финансового фейр-плей. В настоящий момент президент «Милана» Ли Йонхонг ведёт переговоры с инвесторами.

Решение УЕФА будет озвучено 25 июня.

В случае исключения «Милана» из еврокубков его место на групповом этапе Лиги Европы сезона-2018/19 займёт «Аталанта».

Ранее сообщалось, что УЕФА не выявил нарушений правил финансового фейр-плей со стороны ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить