УЕФА не выявил нарушений правил финансового фейр-плей со стороны ПСЖ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не выявил нарушений правил финансового фейр-плей со стороны французского «Пари Сен-Жермен».

«Палата пришла к выводу, что результат безубыточности клуба остаётся в пределах допустимых отклонений за финансовые периоды, заканчивающиеся в 2015, 2016, 2017 годах», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Отмечается, что УЕФА продолжит отслеживать и изучать финансовое влияние трансферной активности ПСЖ с лета 2017 года до предстоящего трансферного окна на соблюдение требований безубыточности в 2018 году.

Летом 2017 года ПСЖ приобрёл двух футболистов: Неймара из «Барселоны» за рекордные €222 млн и Килиана Мбаппе из «Монако».

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» не выполнил условия финансового фейр-плей.