Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что казанский «Рубин» не выполнил условия финансового фейр-плей в сезоне-2017/18.

«Следственная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение передать дело ФК «Рубин» в судебную палату по финансовому контролю, поскольку клуб нарушил мировое соглашение, подписанное в мае 2014 года. Клуб не выполнил требование безубыточности в течение сезона-2017/18», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Отмечается, что подписавшие аналогичные соглашения «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» выполнили условия договора по соответствию.

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Бешикташ» за появление кота на поле во время матча Лиги чемпионов.