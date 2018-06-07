УЕФА оштрафовал «Бешикташ» за появление кота на поле во время матча Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал турецкий «Бешикташ» из-за появления на поле кота во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
- © Sven Hoppe
- globallookpress.com
Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что инцидент в УЕФА определили как неудовлетворительную организацию встречи. «Бешикташ» будет вынужден выплатить €34 тыс.
Ранее сообщалось, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча.
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