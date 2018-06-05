УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решения в отношении московского «Спартака» и «Атлетика» из Бильбао по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся 22 февраля в Испании.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Спартаку» запрещено продавать билеты своим фанатам на два ближайших выездных матча, а ещё на одну встречу — условно. На клуб также наложен штраф в размере €55 тыс.

«Спартаку» были предъявлены обвинения в связи участием фанатов команды в беспорядках, использовании пиротехники и бросании на поле предметов.

В свою очередь, «Атлетик» за аналогичные нарушения, а также неудовлетворительную организацию матча наказан частичным закрытием трибун на одном еврокубковом матче, а также оштрафован на €40 тыс.

Ранее стало известно, что «Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы.