УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча
- © imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба УЕФА, «Спартаку» запрещено продавать билеты своим фанатам на два ближайших выездных матча, а ещё на одну встречу — условно. На клуб также наложен штраф в размере €55 тыс.
«Спартаку» были предъявлены обвинения в связи участием фанатов команды в беспорядках, использовании пиротехники и бросании на поле предметов.
В свою очередь, «Атлетик» за аналогичные нарушения, а также неудовлетворительную организацию матча наказан частичным закрытием трибун на одном еврокубковом матче, а также оштрафован на €40 тыс.
Ранее стало известно, что «Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы.