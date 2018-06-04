«Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт следующий домашний матч под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) без зрителей.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято после того, как УЕФА рассмотрел дисциплинарное дело по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». Сине-бело-голубым вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма.

«Зенит» занял пятое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2017/18 и начнёт выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Зенита» Витсель вошёл в окончательный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018.