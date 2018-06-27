Шмейхель раскритиковал выступление Неймара на ЧМ-2018

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель раскритиковал выступление нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира 2018 года.

«Неймар, на мой взгляд, выступает посредственно. Честно говоря, я вижу в нём главную проблему бразильцев. Он использует чемпионат, чтобы убедить всех нас, болельщиков, что он лучший игрок в мире. Ни к чему хорошему это не приводит. Вместо того чтобы играть за сборную, Неймар играет за себя. Он показывает изящные приёмы, выбирает невероятные варианты. Всё это смотрится хорошо, если срабатывает, а иначе — просто ужасно», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Он также добавил, что его раздражают симуляции бразильского футболиста. Шмейхель сказал, что не видел подобного у других игроков мирового уровня, таких как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейн.

Ранее Шмейхель поделился мнением по поводу предстоящих решающих матчей группы F на чемпионате мира 2018 года в России.