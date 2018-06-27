Шмейхель: невыход из группы станет для Мексики большим потрясением

Легендарный голкипер сборной Дании и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением по поводу предстоящих решающих матчей группы F на чемпионате мира 2018 года в России.

«Шансы на выход есть у всех. Мексика, одержавшая победы в двух стартовых матчах, может по итогам дня покинуть турнир. А Южная Корея, проигравшая оба матча, ещё может остаться на чемпионате, если обыграет немцев с разницей более трёх мячей, а шведы уступят мексиканцам», — сказал Шмейхель в эфире RT.

Он также отметил, что при победе Германии и Швеции в заключительных матчах группового этапа с минимальным счётом у трёх команд будет одинаковые показатели. Тогда всё решит количество жёлтых и красных карточек. По этому критерию хуже всех выглядит сборная Мексики.

«Это станет для них потрясением, ведь они уже одной ногой были в плей-офф, пока суперзвезда немецкой сборной Тони Кроос не забил шведам на 95-й минуте. Итак, матчи этой группы будут очень интересными», — сказал Шмейхель.

Матчи группы F Южная Корея — Германия и Мексика — Швеция начнутся в 17:00.

Ранее стали известны стартовые составы на матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Южная Корея — Германия и Мексика — Швеция.