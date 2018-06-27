Озил вернулся в стартовый состав сборной Германии на матч с Южной Кореей

Стали известны стартовые составы на матчи заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Южная Корея — Германия и Мексика — Швеция.

В стартовый состав сборной Германии вернулся полузащитник Месут Озил, пропустивший матч второго тура с командой Швеции.

В атаке сборной Мексики на матч со Швецией выйдут Ирвинг Лосано, Хавьер Эрнандес и Карлос Вела.

Матчи начнутся одновременно — в 17:00 мск.

Ранее фан-клуб сборной Германии по футболу высоко оценил уровень организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.