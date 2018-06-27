Фан-клуб сборной Германии высоко оценил организацию ЧМ-2018 по футболу в России

Фан-клуб сборной Германии по футболу высоко оценил уровень организации чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Это, наряду с чемпионатом мира в Германии 2006 года, лучшее мировое первенство, которое я наблюдал», — заявил представитель фан-клуба немецкой национальной команды.

Он отметил, что всё проходит на высоком уровне и прекрасно спланировано.

«Нас принимают с распростёртыми объятиями, все очень дружелюбные, искренние и готовые помочь», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель рассказал о будущем тренера Лёва после ЧМ-2018.