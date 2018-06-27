Игонин: в Марадоне постоянно борются бог и дьявол

Бывший полузащитник сборной России Алексей Игонин поделился мнением о легендарном аргентинском нападающем Диего Марадоне, который показал неприличный жест после победного гола сборной его страны в ворота национальной команды Нигерии.

«Когда на чемпионате мира в 1986 году Марадона забил мяч рукой, я был уверен, что это рука бога. И сейчас в это верю. Но в человеке постоянно борются бог и дьявол. И, к сожалению, дьявол сейчас руководит великим игроком», — приводит слова Игонина «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер заявил, что Марадона рискует превратиться в посмешище.