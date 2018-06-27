Линекер: Марадона рискует превратиться в посмешище

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал показанный легендарным футболистом Диего Марадоной неприличный жест в матче ЧМ-2018 между сборными Нигерии и Аргентины.

Эпизод с Марадоной попал в телеэфир.

«Я боюсь, что Марадона рискует превратиться в посмешище», — цитирует Линекера The Telegraph.

Другой экс-футболист английской национальной сборной, Рио Фердинанд, отметил, что карьера Марадоны в качестве футболиста была великолепной.

«Но, к сожалению, случаются такие моменты. Неприятно видеть такое», — подчеркнул Фердинанд.

Ранее сообщалось, что дочь Марадоны Дальма осудила журналистов за слухи о здоровье отца.