Посол ЧМ-2018 по футболу Лопырёва: все потрясены высоким уровнем организации турнира

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва заявила, что все легенды футбола, с которыми ей удалось пообщаться, поражены уровнем организации мундиаля.

«Все буквально потрясены высоким уровнем организации, а ведь это люди, посетившие множество таких событий, — им есть с чем сравнить!» — приводит слова Лопырёвой РИА Новости.

Она поблагодарила всех волонтёров турнира, которые с радушием встречают гостей и с профессионализмом им помогают.

Лопырёва также отметила, что до старта мирового первенства её работа заключалась в том, чтобы развеять страхи иностранных болельщиков, связанные с Россией.

«Сейчас уже видно, что мой прогноз полностью оправдался. То, что сейчас происходит в России, — это настоящий праздник футбола, а прогнозы скептиков и некоторых зарубежных медиа не оправдались. Огромное количество болельщиков повсюду!» — добавила Лопырёва.

Она подчеркнула, что Россия ждёт вторую волну болельщиков, которые приедут на мундиаль после группового этапа.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Англии Дэнни Роуз передумал и готов привезти семью на ЧМ-2018 в России.