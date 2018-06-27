СМИ: Сампаоли спросил разрешения у Месси выпустить Агуэро на поле в матче с Нигерией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли во время матча группового этапа чемпионата мира 2018 года спросил разрешения у нападающего команды Лионеля Месси выпустить на поле форварда Серхио Агуэро.

Об этом сообщает Ole.

Агуэро не попал в стартовый состав сборной Аргентины и вышел на замену на 80-й минуте встречи.

«Я выпускаю Куна?» — спросил Сампаоли у Месси во время игры, на что пятикратный обладатель «Золотого мяча» ответил согласием.

Ранее сообщалось, что британские СМИ включили Игоря Смольникова и Месси в сборную худших футболистов ЧМ-2018.