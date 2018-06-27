Знакомый самой красивой болельщицы сборной России рассказал о её прошлом

Владелец сети фитнес-клубов Сергей Рощупкин рассказал о прошлом Натальи Андреевой, которую называют самой красивой фанаткой сборной России на чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что ранее ряд СМИ называли Рощупкина супругом Андреевой, однако это, по его словам, не соответствует действительности. При это он заявил, что давно знаком с девушкой.

«Наташа действительно чуткая, отзывчивая, позитивная. Приехала из Череповца и сама себя сделала. Выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском, занимается фитнесом, бегает марафоны. А ещё болельщица, каких мало», — сказал он.

Как отметил мужчина, девушка раньше действительно принимала участие в откровенных фотосессиях в качестве модели, при этом слухи о том, что она порноактриса — ложь.

«Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут... Она ведь не искала скандальной славы, просто ходила болеть на матчи. Но кому-то, видимо, поперёк горло встало, что она самая красивая фанатка, какие-то блогеры кинулись ковыряться в грязном белье», — указал он.

При этом Рощупкин добавил, что Андреева из-за этих слухов начала испытывать стресс, но даже это не помешало ей посетить матч российской сборной, когда она играла с Уругваем.

Ранее Андреева рассказала RT, что работала моделью, но никогда не снималась в порнографии.